JEP 2026 La Confiserie Thermale Laviel, dans les coulisses de la gourmandise Confiserie Thermale LAVIEL Cusset
vendredi 18 septembre 2026 · Confiserie Thermale LAVIEL · Cusset
Informations pratiques
Cusset
JEP 2026 La Confiserie Thermale Laviel, dans les coulisses de la gourmandise
Confiserie Thermale LAVIEL 53 route de Paris Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Véritable institution gourmande depuis 135 ans, la Confiserie Thermale vous ouvre ses portes ! Explorez ses fabrications lors d’une visite commentée, désormais accessible le vendredi et le samedi. Sur réservation uniquement à partir du 1er septembre.
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Confiserie Thermale LAVIEL 53 route de Paris Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 68 66 contact@confiseriethermale.fr
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English :
A true culinary institution for 135 years, the Confiserie Thermale welcomes you! Explore its production process during a guided tour, now available on Fridays and Saturdays. By reservation only starting September 1.
L’événement JEP 2026 La Confiserie Thermale Laviel, dans les coulisses de la gourmandise Cusset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations
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