JEP 2026 La Confiserie Thermale Laviel, dans les coulisses de la gourmandise Confiserie Thermale LAVIEL Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 La Confiserie Thermale Laviel, dans les coulisses de la gourmandise

Confiserie Thermale LAVIEL 53 route de Paris Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Véritable institution gourmande depuis 135 ans, la Confiserie Thermale vous ouvre ses portes ! Explorez ses fabrications lors d’une visite commentée, désormais accessible le vendredi et le samedi. Sur réservation uniquement à partir du 1er septembre.

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Confiserie Thermale LAVIEL 53 route de Paris Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 68 66 contact@confiseriethermale.fr

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English :

A true culinary institution for 135 years, the Confiserie Thermale welcomes you! Explore its production process during a guided tour, now available on Fridays and Saturdays. By reservation only starting September 1.

L’événement JEP 2026 La Confiserie Thermale Laviel, dans les coulisses de la gourmandise Cusset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations