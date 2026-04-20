Cusset

Ciné plein air • Dragons

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:30:00

fin : 2026-08-26 23:35:00

Date(s) :

2026-08-26

Sur l’île de Beurk, où depuis des générations, Vikings et dragons s’affrontent sans merci. Ecrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, Harold, jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou.

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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

On the island of Beurk, where for generations Vikings and dragons have clashed mercilessly. Crushed by the stature of his father, the tribal chief, Hiccup, a young dreamer, defies centuries of tradition by befriending a dragon named Toothless.

L’événement Ciné plein air • Dragons Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations