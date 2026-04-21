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Raconte-moi l’Histoire • Contes d’orient Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Raconte-moi l’Histoire • Contes d’orient Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset jeudi 20 août 2026.

Lieu : Rue des Fossés de la Tour prisonnière

Adresse : Cour de la Tour Prisonnière

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Cusset

Raconte-moi l’Histoire • Contes d’orient

Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:30:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Avec les Contes d’Orient, Arnaud Redon, comédien, conteur et musicien, cultive l’imaginaire et montre aussi que le voyage peut se faire sans réellement se déplacer, il suffit de se laisser porter au fil des mots au-delà du réel.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24  cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

With Contes d?Orient, Arnaud Redon, actor, storyteller and musician, cultivates the imagination and shows that travel can be done without actually going anywhere: you just have to let yourself be carried beyond reality by the words.

L’événement Raconte-moi l’Histoire • Contes d’orient Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations

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