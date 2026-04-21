Raconte-moi l’Histoire • Contes d’orient Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Cusset

Raconte-moi l’Histoire • Contes d’orient

Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:30:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Avec les Contes d’Orient, Arnaud Redon, comédien, conteur et musicien, cultive l’imaginaire et montre aussi que le voyage peut se faire sans réellement se déplacer, il suffit de se laisser porter au fil des mots au-delà du réel.

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Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

With Contes d?Orient, Arnaud Redon, actor, storyteller and musician, cultivates the imagination and shows that travel can be done without actually going anywhere: you just have to let yourself be carried beyond reality by the words.

L’événement Raconte-moi l’Histoire • Contes d’orient Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations