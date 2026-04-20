Cusset

Ciné plein air • Lilo & Stitch

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:30:00

fin : 2026-08-19 22:18:00

Date(s) :

2026-08-19

Ce live action revisite le classique d’animation de 2002, Lilo & Stitch , l’histoire à la fois drôle et touchante d’une petite Hawaïenne sans amis et d’un extra-terrestre fugitif qui va tenter de réparer une famille brisée.

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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

This live-action revisitation of the 2002 animated classic Lilo & Stitch tells the funny yet touching story of a friendless Hawaiian girl and a fugitive alien who tries to mend a broken family.

L’événement Ciné plein air • Lilo & Stitch Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations