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Apéros-Concerts de Cusset • Atouva Café de la Gare Cusset

Apéros-Concerts de Cusset • Atouva Café de la Gare Cusset jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Café de la Gare

Adresse : 7 route de Paris

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cusset

Apéros-Concerts de Cusset • Atouva

Café de la Gare 7 route de Paris Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25 21:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Du 18 juin au 30 juillet, la musique s’invitera sur les terrasses des bars et restaurants cussétois pour des afterworks musicaux.
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Café de la Gare 7 route de Paris Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 38 31 

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English :

From June 18 to July 30, music will take over the terraces of Cusset?s bars and restaurants for musical afterworks.

L’événement Apéros-Concerts de Cusset • Atouva Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations

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