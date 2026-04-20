Apéros-Concerts de Cusset • Atouva Café de la Gare Cusset
Apéros-Concerts de Cusset • Atouva Café de la Gare Cusset jeudi 25 juin 2026.
Cusset
Apéros-Concerts de Cusset • Atouva
Café de la Gare 7 route de Paris Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25 21:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Du 18 juin au 30 juillet, la musique s’invitera sur les terrasses des bars et restaurants cussétois pour des afterworks musicaux.
.
Café de la Gare 7 route de Paris Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 38 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From June 18 to July 30, music will take over the terraces of Cusset?s bars and restaurants for musical afterworks.
L’événement Apéros-Concerts de Cusset • Atouva Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset 26 avril 2026
- Brocante • Les Amis des Darcins Cusset 26 avril 2026
- Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset 29 avril 2026
- Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset 30 avril 2026
- Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes Cusset Allier 1 mai 2026