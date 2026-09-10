AGENDA · Toulouse
Customisez un cahier, Médiathèque Rangueil, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Customisez un cahier Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Samedi 3 octobre – 14h30
Customisez un cahier
N’oubliez pas d’apporter votre cahier.
Médiathèque Rangueil
Durée : 1h – À partir de 10 ans
Sur inscription au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
Atelier
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