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Customisez un cahier, Médiathèque Rangueil, Toulouse

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse

Customisez un cahier, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Rangueil
Adresse
9 rue Claude de Forbin 31400
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Customisez un cahier Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Samedi 3 octobre – 14h30
Customisez un cahier
N’oubliez pas d’apporter votre cahier.
Médiathèque Rangueil
Durée : 1h – À partir de 10 ans
Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
Atelier

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