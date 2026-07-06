CUT THE ALLIGATOR CHEZ MAURICE Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 20:00 – 23:00

Gratuit : non Tout public

Après un premier album salué par la critique (Niopee’s Call, 2019) et plusieurs centaines de concerts, Cut the Alligator change de peau et renouvelle sa garde-robe avec un nouvel album survitaminé, empli de chansons lumineuses, incisées et toujours authentiques. Laundry Day sort le 2 mai 2025 !Une soul music mordante, taillée sur mesure, épicée de funk, de gospel, d’un soupçon de blues et d’un zeste de jazz, telle est la recette de Laundry Day, leur nouvel opus à l’énergie contagieuse. « Laundry Day, c’est le jour où on se prend en main, où on remet les pendules à zéro, c’est un peu le renouveau. Laundry Day, c’est le jour où on libère l’alligator en soi ».Cet album collectif aux multiples facettes trouve son équilibre entre les ballades intimes aux mélodies ciselées et l’esthétique up-tempo bluesy qui affirme un style funky dont ils et elle nous régalent sur scène.Derrière son blason barbare, Cut the Alligator se joue des conventions pour créer une musique solaire, généreuse et pleine de vie. La chanteuse et les sept musiciens nous servent le crocodile funky à la sauce méga groovy. Sur scène, une voix vibrante et chaleureuse, des cuivres enflammés et une section rythmique puissante fusionnent pour un show passionné et une ambiance survoltée !Combattons le grand reptile qui est au fond de chacun de nous ! Coupons l’Alligator ! « FB Cut the Alligatorhttps://www.youtube.com/watch?v=F7eYRJ3gjBo

CHEZ MAURICE Nantes 44000



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