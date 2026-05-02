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Cuvée des naufragés et journée du terroir landais Esplanade Biscarrosse-Plage Biscarrosse

samedi 15 août 2026 · Esplanade Biscarrosse-Plage · Biscarrosse

Cuvée des naufragés et journée du terroir landais Esplanade Biscarrosse-Plage Biscarrosse

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Esplanade Biscarrosse-Plage
Adresse
372 Boulevard des Sables
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Cuvée des naufragés et journée du terroir landais

Esplanade Biscarrosse-Plage 372 Boulevard des Sables Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 15:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Désensablement de le cuvée des naufragés au parking Sud à partir de 08H30 et dégustation des vins de la cuvée ainsi que des produits du terroir landais sur l’esplanade à 12H00.   .

Esplanade Biscarrosse-Plage 372 Boulevard des Sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 29 96 09  daniel.lecardeur@wanadoo.fr

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English : Cuvée des naufragés et journée du terroir landais

L’événement Cuvée des naufragés et journée du terroir landais Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Grands Lacs

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