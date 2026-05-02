Cuvée des naufragés et journée du terroir landais Esplanade Biscarrosse-Plage Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Cuvée des naufragés et journée du terroir landais

Esplanade Biscarrosse-Plage 372 Boulevard des Sables Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:30:00

fin : 2026-08-15 15:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Désensablement de le cuvée des naufragés au parking Sud à partir de 08H30 et dégustation des vins de la cuvée ainsi que des produits du terroir landais sur l’esplanade à 12H00. .

Esplanade Biscarrosse-Plage 372 Boulevard des Sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 29 96 09 daniel.lecardeur@wanadoo.fr

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English : Cuvée des naufragés et journée du terroir landais

L’événement Cuvée des naufragés et journée du terroir landais Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Grands Lacs