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Fête de la Mer Esplanade Biscarrosse

samedi 15 août 2026 · Esplanade · Biscarrosse

Fête de la Mer Esplanade Biscarrosse

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Esplanade
Adresse
Avenue de la Plage
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Fête de la Mer

Esplanade Avenue de la Plage Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 14:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Programme 2026 :
8h30 Désensablement de la cuvée des naufragés à la Plage Sud
– 10h Départ de la procession à l’église jusqu’à l’esplanade
– 10h30 Messe et animation
– 11h45 Remise de la couronne fleurie aux surfeurs
– 12h Apéritif offert par l’Office de Tourisme / dégustation des vins de la cuvée ainsi que des produits du terroir landais, sur l’esplanade
– 14h Fin de la dégustation

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.   .

Esplanade Avenue de la Plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25  partenariat@tursan.fr

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English : Fête de la Mer

L’événement Fête de la Mer Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Grands Lacs

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