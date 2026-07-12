Fête de la Mer Esplanade Biscarrosse
samedi 15 août 2026 · Esplanade · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Fête de la Mer
Esplanade Avenue de la Plage Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 14:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Programme 2026 :
8h30 Désensablement de la cuvée des naufragés à la Plage Sud
– 10h Départ de la procession à l’église jusqu’à l’esplanade
– 10h30 Messe et animation
– 11h45 Remise de la couronne fleurie aux surfeurs
– 12h Apéritif offert par l’Office de Tourisme / dégustation des vins de la cuvée ainsi que des produits du terroir landais, sur l’esplanade
– 14h Fin de la dégustation
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. .
Esplanade Avenue de la Plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 partenariat@tursan.fr
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English : Fête de la Mer
L’événement Fête de la Mer Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Grands Lacs
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