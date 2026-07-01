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CV attractif et recherche d’emploi, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

jeudi 17 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues

CV attractif et recherche d’emploi, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse
Adresse
Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
sur inscription

CV attractif et recherche d’emploi Jeudi 17 septembre, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

Présentation

Vous souhaitez un CV attractif, acquérir une meilleure connaissance des réseaux spécialisés et optimiser vos recherches sur Internet ? Cet atelier est fait pour vous ! Une occasion d’aborder ensemble quelques techniques et pratiques numériques utiles pour sa recherche d’emploi.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Vous souhaitez un CV attractif, acquérir une connaissance des réseaux et optimiser vos recherches ? Une occasion d’aborder les techniques et pratiques numériques utiles pour sa recherche d’emploi. CV Emploi

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