CV attractif et recherche d’emploi, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
CV attractif et recherche d’emploi, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues lundi 27 avril 2026.
CV attractif et recherche d’emploi Lundi 27 avril, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00
Présentation
Vous souhaitez un CV attractif, acquérir une meilleure connaissance des réseaux spécialisés et optimiser vos recherches sur Internet ? Cet atelier est fait pour vous ! Une occasion d’aborder ensemble quelques techniques et pratiques numériques utiles pour sa recherche d’emploi.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Vous souhaitez un CV attractif, acquérir une connaissance des réseaux et optimiser vos recherches ? Une occasion d’aborder les techniques et pratiques numériques utiles pour sa recherche d’emploi. CV Emploi
CCO
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