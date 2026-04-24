Cyanotype: du numérique à l’analogique, Médiathèque Empalot, Toulouse

Cyanotype: du numérique à l’analogique Jeudi 25 juin, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T14:30:00+02:00 – 2026-06-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T14:30:00+02:00 – 2026-06-25T16:30:00+02:00

Jeudi 25 juin – 14h30

Cynaotype, du numérique à l’analogique

Le cyanotype est un procédé de développement photo alternatif parmi les plus anciens.

Lors de cet atelier, vous passerez par la conversion de votre fichier image en négatif numérique à l’aide de logiciel dédié jusqu’au développement de votre photo sur papier.

Les participants peuvent amener leur matériel.

Médiathèque Empalot

Sur inscription sur place ou au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

Plongez dans le bleu et venez vous initier à cette technique photographique ancienne