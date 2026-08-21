CYBERMOI/S : les illectroniques anomynes, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

CYBERMOI/S : les illectroniques anomynes Jeudi 1 octobre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T16:00:00+02:00

Arnaques en ligne, usurpation d’identité, mots de passe, piratage, protection des données… Les menaces numériques évoluent sans cesse.

Participez à un temps d’échange ouvert à tous pour discuter de vos interrogations, partager vos expériences et découvrir les bons réflexes à adopter au quotidien.

Une rencontre où chacun est libre de poser ses questions, d’apporter son témoignage ou simplement d’écouter les échanges.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Parlons cybersécurité !

cybermalveillance.gouv.fr