CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 2, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 2 Jeudi 22 octobre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T17:00:00+02:00

Créer des mots de passe, et les retenir… Une illusion ?

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Mots de passe, maux qui lassent

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