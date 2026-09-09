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CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 4, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

jeudi 29 octobre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 4, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
être inscrit.e à la bibliothèque

CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 4 Jeudi 29 octobre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T14:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-29T14:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00

La méthode qui pourrait jeter les mots de passe aux oubliettes : tout le monde en parle, mais est-ce vraiment à la portée de tout le monde ?

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
les clés d’accès, terminés les mots de passe !

Générée par IA (Dall-E 3)

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