CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 4, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
jeudi 29 octobre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
CYBERMOI/S : PARCOURS AUTHENTIFICATION 4 Jeudi 29 octobre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T14:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-29T14:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00
La méthode qui pourrait jeter les mots de passe aux oubliettes : tout le monde en parle, mais est-ce vraiment à la portée de tout le monde ?
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
les clés d’accès, terminés les mots de passe !
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