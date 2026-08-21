CYBERMOI/S, Sésame, Bordeaux
mercredi 14 octobre 2026 · Sésame · Bordeaux
Informations pratiques
CYBERMOI/S Mercredi 14 octobre, 14h00 Sésame Gironde
être inscrit.e à la bibliothèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Frpsuhqguh o’hfulwxuh vhfuhwh wrxw hq v’dpxvdqw, txh ghpdqghu gh plhxa !*
*La solution est dans l’image !
Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]
La cryptographie pour les nuls
Domaine public
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux 22 août 2026
- Balade Miam-Miam aux Capucins : du chasseur-cueilleur au fast food Saint Michel (RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux 22 août 2026
- Stage de foot des vacances d’été du 24 au 28 août 2026, Complexe sportif Stéhélin, Bordeaux 24 août 2026
- Sur une demi-journée, à la journée ou sur une semaine, venez faire du Basket au stage d’août !, Gymnase Jules Ferry, Bordeaux 24 août 2026
- RADIO BALADO • Audrey Saffré, BORDEAUX Piscine Judaïque, Bordeaux 24 août 2026