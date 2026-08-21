CYBERMOI/S, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

CYBERMOI/S Mercredi 14 octobre, 14h00 Sésame Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

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*La solution est dans l’image !

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]

La cryptographie pour les nuls

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