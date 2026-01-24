Cycle de cours d’Histoire de l’Art la révolution impressionniste rue mathieu lalanne Pau
Cycle de cours d’Histoire de l’Art la révolution impressionniste
Par Benoit Manauté, docteur en histoire de l’art contemporain et enseignant à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Le singulier Edgar Degas
> MER. 3 JUIN. 18h30 .
rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
