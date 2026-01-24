Cycle de cours d’Histoire de l’Art la révolution impressionniste rue mathieu lalanne Pau

Cycle de cours d'Histoire de l'Art la révolution impressionniste rue mathieu lalanne Pau mercredi 3 juin 2026.

rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03

2026-06-03

Par Benoit Manauté, docteur en histoire de l’art contemporain et enseignant à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Le singulier Edgar Degas
> MER. 3 JUIN. 18h30   .

rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

