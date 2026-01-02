Cycle de visites guidées Avignon extra-muros Départ Office de tourisme Avignon

Cycle de visites guidées Avignon extra-muros

Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-06-27

2026-04-18 2026-05-09 2026-06-27

Ce cycle de visites vous invite à venir découvrir la ville et les remparts différemment à travers trois promenades.

Samedi 18 avril à 14h Murs-Murs acte 1

Samedi 9 mai à 14h Murs-Murs acte 2

Samedi 27 juin à 14h Saint-Ruf

Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

This cycle of visits invites you to discover the town and its ramparts in a different way, through three walks.

Saturday, April 18 at 2pm: Murs-Murs act 1

Saturday, May 9, 2pm: Murs-Murs act 2

Saturday, June 27, 2pm: Saint-Ruf

