Cycle de visites guidées Avignon extra-muros
Cycle de visites guidées Avignon extra-muros Départ Office de tourisme Avignon samedi 18 avril 2026.
Cycle de visites guidées Avignon extra-muros
Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-06-27
2026-04-18 2026-05-09 2026-06-27
Ce cycle de visites vous invite à venir découvrir la ville et les remparts différemment à travers trois promenades.
Samedi 18 avril à 14h Murs-Murs acte 1
Samedi 9 mai à 14h Murs-Murs acte 2
Samedi 27 juin à 14h Saint-Ruf
Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
English :
This cycle of visits invites you to discover the town and its ramparts in a different way, through three walks.
Saturday, April 18 at 2pm: Murs-Murs act 1
Saturday, May 9, 2pm: Murs-Murs act 2
Saturday, June 27, 2pm: Saint-Ruf
