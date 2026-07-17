Cycle textiles et technologie : Créer et customiser, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
jeudi 3 septembre 2026 · FabLab - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Cycle textiles et technologie : Créer et customiser 3 – 17 septembre, les jeudis FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T14:00:00+02:00 – 2026-09-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00
Présentation
3 séances progressives
1 – Initiation à la brodeuse numérique (comprendre le fonctionnement de la machine et réaliser un premier motif simple) le JEUDI 3 SEPTEMBRE| 14H-17H
2 – Création de motifs personnalisés : créer ton motif avec Inkstitch / DRAWingsX le JEUDI 10 SEPTEMBRE| 14H-17H
3 – Broderie sur Objet (élargir les possibilités de la brodeuse en brodant sur des supports variés Tote Bag, Pochette) le JEUDI 17 SEPTEMBRE| 14H-17H
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques
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Localisation
FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442802797 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Venez apprendre les bases de l’utilisation d’une brodeuse, son fonctionnement, ses possibilités et commencer vos premières créations !
Epn Ville de Martigues
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