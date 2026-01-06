Cycles de conférences La fonderie Cordebart Musée du Papier Angoulême
Cycles de conférences La fonderie Cordebart Musée du Papier Angoulême mardi 17 mars 2026.
Cycles de conférences La fonderie Cordebart
Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 15:00:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Cycles de conférences sur Les métamorphoses des sites industriels Charentais. La fonderie Cordebart
.
Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture series on the metamorphosis of Charente’s industrial sites. The Cordebart foundry
L’événement Cycles de conférences La fonderie Cordebart Angoulême a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême