Cycles de conférences La fonderie Cordebart Musée du Papier Angoulême

Cycles de conférences La fonderie Cordebart Musée du Papier Angoulême mardi 17 mars 2026.

Cycles de conférences La fonderie Cordebart

Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 15:00:00
fin : 2026-03-17

Date(s) :
2026-03-17

Cycles de conférences sur Les métamorphoses des sites industriels Charentais. La fonderie Cordebart
  .

Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61  maam.angouleme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture series on the metamorphosis of Charente’s industrial sites. The Cordebart foundry

L’événement Cycles de conférences La fonderie Cordebart Angoulême a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême