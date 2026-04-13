CYCLO-FLORE, Parc Gainville, Aulnay-sous-Bois

CYCLO-FLORE Dimanche 31 mai, 13h00 Parc Gainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T13:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T13:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

La Ressourcerie 2 mains proposera:

la vente de vélo et d’accessoires de seconde main révisés dans son atelier d’insertion.

exposera des d’objets décoratifs créés à partir d’objets détournés par les salariés et les bénévoles de l’association..

Parc Gainville 22 Rue de Sevran, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Mairie – Vieux-Pays Seine-Saint-Denis Île-de-France

Journée festive dédiée à la mobilité douce et à la biodiversitré