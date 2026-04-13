CYCLO-FLORE, Parc Gainville, Aulnay-sous-Bois
CYCLO-FLORE, Parc Gainville, Aulnay-sous-Bois dimanche 31 mai 2026.
CYCLO-FLORE Dimanche 31 mai, 13h00 Parc Gainville Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T13:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T13:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
MDB-AULNAY à vélo
animera un atelier d’auto-réparation
proposera le marquage Bicycode des vélos
présentera un QUIZZ sur le thème de la circulation des vélos en ville
Parc Gainville 22 Rue de Sevran, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Mairie – Vieux-Pays Seine-Saint-Denis Île-de-France
journée festive dédiée à la mobilité douce et à la biodivversité