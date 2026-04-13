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CYCLO-FLORE, Parc Gainville, Aulnay-sous-Bois

CYCLO-FLORE, Parc Gainville, Aulnay-sous-Bois dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Parc Gainville

Adresse : 22 Rue de Sevran, 93600 Aulnay-sous-Bois

Ville : 93600 Aulnay-sous-Bois

Département : Seine-Saint-Denis

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

CYCLO-FLORE Dimanche 31 mai, 13h00 Parc Gainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T13:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T13:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

MDB-AULNAY à vélo
animera un atelier d’auto-réparation
proposera le marquage Bicycode des vélos
présentera un QUIZZ sur le thème de la circulation des vélos en ville

Parc Gainville 22 Rue de Sevran, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Mairie – Vieux-Pays Seine-Saint-Denis Île-de-France
journée festive dédiée à la mobilité douce et à la biodivversité

À voir aussi à Aulnay Sous Bois (Seine-Saint-Denis)