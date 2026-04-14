Vente solidaire de vélos seconde main, Ressourcerie 2mains, Aulnay-sous-Bois

Vente solidaire de vélos seconde main Mercredi 27 mai, 14h00 Ressourcerie 2mains Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Ressourcerie 2mains rue Edouard Branly Aulnay sous bois Aulnay-sous-Bois 93600 Fontaine des Prés Seine-Saint-Denis Île-de-France

La Ressourcerie 2mains organise, comme chaque année, une vente de vélos de seconde main révisés dans son atelier d’insertion.