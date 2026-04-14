Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vente solidaire de vélos seconde main, Ressourcerie 2mains, Aulnay-sous-Bois

Vente solidaire de vélos seconde main, Ressourcerie 2mains, Aulnay-sous-Bois mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Ressourcerie 2mains

Adresse : rue Edouard Branly Aulnay sous bois

Ville : 93600 Aulnay-sous-Bois

Département : Seine-Saint-Denis

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Vente solidaire de vélos seconde main Mercredi 27 mai, 14h00 Ressourcerie 2mains Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Ressourcerie 2mains rue Edouard Branly Aulnay sous bois Aulnay-sous-Bois 93600 Fontaine des Prés Seine-Saint-Denis Île-de-France
La Ressourcerie 2mains organise, comme chaque année, une vente de vélos de seconde main révisés dans son atelier d’insertion.

À voir aussi à Aulnay Sous Bois (Seine-Saint-Denis)