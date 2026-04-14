Vente solidaire de vélos seconde main, Ressourcerie 2mains, Aulnay-sous-Bois
Vente solidaire de vélos seconde main, Ressourcerie 2mains, Aulnay-sous-Bois mercredi 27 mai 2026.
Vente solidaire de vélos seconde main Mercredi 27 mai, 14h00 Ressourcerie 2mains Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Ressourcerie 2mains rue Edouard Branly Aulnay sous bois Aulnay-sous-Bois 93600 Fontaine des Prés Seine-Saint-Denis Île-de-France
La Ressourcerie 2mains organise, comme chaque année, une vente de vélos de seconde main révisés dans son atelier d’insertion.
À voir aussi à Aulnay Sous Bois (Seine-Saint-Denis)
- Mai à Vélo 2026, Paris Terres d’Envol, Aulnay-sous-Bois 1 mai 2026
- SOLANN THEATRE JACQUES PREVERT – SALLE MOLIERE Aulnay Sous Bois 6 mai 2026
- Balade à vélo, Maison du vélo AULNAY-sous-BOIS, Aulnay-sous-Bois 23 mai 2026
- CYCLO-FLORE, Parc Gainville, Aulnay-sous-Bois 31 mai 2026
- CYCLO-FLORE, Parc Gainville, Aulnay-sous-Bois 31 mai 2026