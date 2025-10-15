CYCLOMONTAGNARDE LUCHON-BAYONNE Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

CYCLOMONTAGNARDE LUCHON-BAYONNE

Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 07:00:00

fin : 2026-06-28 09:00:00

Date(s) :

2026-06-27

320 km 5 257 m En 1 ou 2 jours !

Un parcours qui vous entraînera dans le sens Luchon vers Bayonne pour la dix-huitième fois !

Vous affronterez le col de Peyresourde une longue descente vous conduira à Arreau, capitale de la vallée d’Aure. Le col d’Aspin et ses 13 km vous sembleront un peu longs, mais le ravitaillement viendra vous récompenser. À Sainte-Marie-de-Campan et sa verte vallée, débutera un très gros obstacle de 18 km de long avec des passages de 7 à 14 % le Tourmalet. À son sommet, après 38 km de descente, vous récupérerez jusqu’à Argelès-Gazost. Le col du Soulor se trouve 20 km plus haut et le col d’Aubisque ne sera qu’une simple formalité de ce côté. Il restera encore 180 km du Béarn au Pays Basque en passant par le col d’Osquich et quelques côtes qui vous mèneront à Bayonne où une collation bien méritée vous sera offerte.

Sur inscription en ligne. .

Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

English :

320 km 5,257 m? In 1 or 2 days!

A route that will take you from Luchon to Bayonne for the eighteenth time!

German :

320 km 5.257 m? In 1 oder 2 Tagen!

Eine Strecke, die Sie zum achtzehnten Mal in die Richtung Luchon nach Bayonne führen wird!

Italiano :

320 km 5.257 m? In 1 o 2 giorni!

Un percorso che vi porterà da Luchon a Bayonne per la diciottesima volta!

Espanol :

¿320 km 5.257 m? ¡En 1 ó 2 días!

¡Una ruta que le llevará de Luchon a Bayona por decimoctava vez!

L’événement CYCLOMONTAGNARDE LUCHON-BAYONNE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE