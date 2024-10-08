CYRANO DE BERGERAC – L’ACCLAMEUR Niort

CYRANO DE BERGERAC – L'ACCLAMEUR Niort samedi 14 mars 2026.

CYRANO DE BERGERAC Début : 2026-03-14 à 20:00. Tarif : – euros.

GIL MARSALLA ET DIRECTO PROD PRÉSENTENT : CYRANO DE BERGERACGil Marsalla et Directo Prod présentent CYRANO DE BERGERAC, LA COMEDIE MUSICALE « Il l’aimait en silence, il souffrait en secret… » Il écrivait dans l’ombre des chansons qu’un autre chantait dans la lumière…La plus bouleversante histoire d’amour du théâtre français racontée en 23 chansons…Un spectacle écrit et composé par Philippe Hattemberg et Stéphane BrunelloProduit et Mise en scène : Gil MarsallaChorégraphie : Oliver MatheronCyrano de Bergerac, la comédie musicale, est une version audacieuse, inédite, chantée, jouée et dansée du chef d’œuvre d’Edmond Rostand. Dans le respect de l’œuvre d’origine, cette adaptation se déroule dans une époque contemporaine et dans l’univers du spectacle vivant.Écrite et composée par Philippe Hattemberg et Stéphane Brunello (Le Roi Soleil, Mozart l’Opéra Rock), produite et mise en scène par Gil Marsalla (Piaf le spectacle, Formidable Aznavour…) et chorégraphiée par Oliver Matheron (Team Spotlight, Broadway), ce spectacle est une fresque visuelle et émotionnelle inoubliable. Une aventure artistique qui ne manque pas de panache et qui « à la fin de l’envoi » vous touchera immanquablement au cœur.

L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin 79000 Niort 79