Rendez-vous aux jardins, Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres, Niort
Rendez-vous aux jardins, Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres, Niort vendredi 5 juin 2026.
Rendez-vous aux jardins Vendredi 5 juin, 09h00, 14h00 Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Deux-Sèvres
Inscription préalable obligatoire par mail.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Visite des jardins, accompagnée par un membre de la Société d’horticulture sous la responsabilité du responsable de la classe.
Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Quai de Belle-île, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 73 31 95 http://sh79.jimdofree.com [{« type »: « email », « value »: « sh79@orange.fr »}] Trente parcelles d’environ deux ares réservées aux sociétaires amateurs, situées de part et d’autre de deux grandes allées, faciles d’accès aux visiteurs. Des composteurs collectifs sont à la disposition des jardiniers.
Visite des jardins, accompagnée par un membre de la Société d’horticulture sous la responsabilité du responsable de la classe.
©sh 79
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