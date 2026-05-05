Rendez-vous aux jardins, Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres, Niort

Rendez-vous aux jardins Vendredi 5 juin, 09h00, 14h00 Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Inscription préalable obligatoire par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Visite des jardins, accompagnée par un membre de la Société d’horticulture sous la responsabilité du responsable de la classe.

Jardins familiaux de la Société d’Horticulture des Deux-Sèvres Quai de Belle-île, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 73 31 95 http://sh79.jimdofree.com [{« type »: « email », « value »: « sh79@orange.fr »}] Trente parcelles d’environ deux ares réservées aux sociétaires amateurs, situées de part et d’autre de deux grandes allées, faciles d’accès aux visiteurs. Des composteurs collectifs sont à la disposition des jardiniers.

Visite des jardins, accompagnée par un membre de la Société d’horticulture sous la responsabilité du responsable de la classe.

©sh 79