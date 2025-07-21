Cyrano de Bergerac Troyes

Cyrano de Bergerac Troyes jeudi 19 mars 2026.

Cyrano de Bergerac

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tout le monde se trompe sur Cyrano. Cyrano est un Roc….friable, multiple, sensible, entier, éperdu, brillant, fidèle, abandonné par les grâces et pourtant étincelant de cœur et d’âme. A côté de Cyrano, nous sommes tous gris, définitivement gris.



Sacré pari de tenter d’approcher cette icône du répertoire.

Amoureux des mots, de la langue, de la poésie, homme de troupe, passeur d’émotions, Édouard Baer rencontre Cyrano comme une évidence.

Sous la houlette d’Anne Kessler, une troupe de 14 comédiens servira un chef d’œuvre où tragique et sublime se conjuguent dans une langue hors du commun.



Pièce de Edmond ROSTAND

Mise en scène Anne KESSLER de la Comédie Française, assistée de Maïa GODIN HADJI-LAZARO

Avec Alexia GIORDANO, Edouard BAER, Catherine SALVIAT, Tito EL FRANCÈS, Aïtor DE CALVAIRAC, Grégoire

LEPRINCE-RINGUET, Atmen KELIF, Christophe MEYNET, Rémi BRIFFAULT, Florent HU, Telma BELLO, Jeanne

FUCHS, Gilles GASTON-DREYFUS, Michel DUSSARAT .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

