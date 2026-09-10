Cyril Pedrosa Médiathèque Saulnières Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Cyril Pedrosa

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Rencontre

L’invité d’honneur et illustrateur de l’affiche officielle de l’édition 2026 nous fait le plaisir de venir échanger avec nous autour de son travail.

17h Saulnières

Ados-adultes .

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Cyril Pedrosa Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72