UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

Cyril Pedrosa Médiathèque Saulnières Le Mans

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Saulnières · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Saulnières
Adresse
239 Avenue Rhin et Danube
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Cyril Pedrosa

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Rencontre
L’invité d’honneur et illustrateur de l’affiche officielle de l’édition 2026 nous fait le plaisir de venir échanger avec nous autour de son travail.

17h Saulnières
Ados-adultes   .

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cyril Pedrosa Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)