D. Chavi et J.P. Marceau et M.L. Vieule Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National
D. Chavi et J.P. Marceau et M.L. Vieule Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National lundi 29 juin 2026.
Saint-Gengoux-le-National
D. Chavi et J.P. Marceau et M.L. Vieule
Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-06-29
La Galerie d’Art Espérance est un espace dédié à la présentation et à le vente d’oeuvres d’artistes contemporains et abstraits. .
Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 58 88 90 baladeetpatrimoine71@gmail.com
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English : D. Chavi et J.P. Marceau et M.L. Vieule
L’événement D. Chavi et J.P. Marceau et M.L. Vieule Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-11 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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