Théâtre Hôtel le Limoges Théâtre des tilleuls Saint-Gengoux-le-National
Théâtre Hôtel le Limoges Théâtre des tilleuls Saint-Gengoux-le-National samedi 27 juin 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Théâtre Hôtel le Limoges
Théâtre des tilleuls 9 rue de la tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Scènes de la vie quotidienne à l’hôtel Le Limoges :
– Des situations de vie qui se succèdent avec humour et tendresse.
– Des personnages atypiques, employés ou voyageurs, se croisent dans ce lieu.
– Une chambre, une réception,
De quoi passer une bonne soirée à l’hôtel !
Bonne humeur garantie !
Possibilité d’apporter votre pique-nique et de vous restaurer dans le jardin du théâtre, avant la représentation, à partir de 19h. .
Théâtre des tilleuls 9 rue de la tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 59 21 99 mf.duley@gmail.com
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English : Théâtre Hôtel le Limoges
L’événement Théâtre Hôtel le Limoges Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-06 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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