Théâtre Hôtel le Limoges Théâtre des tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Saint-Gengoux-le-National

Théâtre Hôtel le Limoges

Théâtre des tilleuls 9 rue de la tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Scènes de la vie quotidienne à l’hôtel Le Limoges :

– Des situations de vie qui se succèdent avec humour et tendresse.

– Des personnages atypiques, employés ou voyageurs, se croisent dans ce lieu.

– Une chambre, une réception,

De quoi passer une bonne soirée à l’hôtel !

Bonne humeur garantie !

Possibilité d’apporter votre pique-nique et de vous restaurer dans le jardin du théâtre, avant la représentation, à partir de 19h. .

Théâtre des tilleuls 9 rue de la tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 59 21 99 mf.duley@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Hôtel le Limoges

L’événement Théâtre Hôtel le Limoges Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-06 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II