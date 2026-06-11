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Patricia Duerdoth Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National

Patricia Duerdoth Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Galerie d'Art l'Espérance

Adresse : 19 rue de l'Espérance

Ville : 71460 Saint-Gengoux-le-National

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Gengoux-le-National

Patricia Duerdoth

Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-06

La Galerie d’Art Espérance est un espace dédié à la présentation et à le vente d’oeuvres d’artistes contemporains et abstraits.   .

Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 58 88 90  baladeetpatrimoine71@gmail.com

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English : Patricia Duerdoth

L’événement Patricia Duerdoth Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-11 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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