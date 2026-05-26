Daguerre en concert Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Daguerre en concert

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 21:55:00

Date(s) :

2026-10-03

Concert Installé depuis de nombreuses années au Pays Basque, fort de plusieurs centaines de concerts, de festivals notoires et de multiples collaborations remarquées avec Cali ou Francis Cabrel, Daguerrefête ses 20 ans de carrière.

À cette occasion, l’artisan poète de la chanson-rock présente sur scène les anciens titres phares de ses 9 albums passés et les nouvelles chansons de son 10ème et nouvel album Corps voyou . Entre poésie lucide et élan vital, chaque chanson est comme une échappée, un acte de résistance ou d’abandon, qui interroge la liberté de nos corps et de nos pensées. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Daguerre en concert Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne