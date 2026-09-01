Daily J • Vivienne • Lost Solar Dust SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

DAILY J (22h30)

(Indie pop – Marlborough, NZL)

Né et élevé dans la région idyllique de Marlborough, en Nouvelle-Zélande, Daily J a développé un son qui lui est propre, proposant de délicieux mélanges de mélodies rêveuses et envoûtantes, de lignes de basse chaleureuses et d’une touche de pop électronique brumeuse qui vous laisse sous le charme – la bande-son idéale pour votre « golden hour ».

Après s’être installé à Sydney fin 2025, Daily J a sorti une édition deluxe de « Scatterbrains », qui lui a valu des fans sur les radios universitaires américaines, les singles et l’EP se classant dans les charts NACC. Après un retour chez eux en décembre pour voir leur famille, participer à des festivals et profiter de la chaleur familière de l’été néo-zélandais, le groupe s’est rendu en studio pour créer son prochain opus, dont la sortie est prévue courant 2026 et qui comprendra certaines de leurs compositions les plus captivantes et les plus assurées à ce jour.

Au milieu du chaos de la vie, leur musique offre quelque chose de rare : un sentiment de calme, d’empathie et d’évasion. Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, Daily J nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls.

https://open.spotify.com/…/artist/5Eu1oxL5oJhJxbRZYuuJEs

https://www.youtube.com/channel/UCNQNg1R4f6jhoGu8JiWL0WQ

VIVIENNE (21h30)

(Indie rock – Lille, FR)

Vivienne sublime sa solitude et ses souvenirs dans des mélodies envoûtantes, quelque part entre folk vaporeuse et grunge rêveur. Son écriture poétique et instinctive se mêle à un son hérité des 90’s et nourri par les effets tantôt planants, tantôt rugueux de sa guitare électrique. Inspirée par Lush, Soccer Mommy, ou encore Mazzy Star, Vivienne voyage entre fragilité et intensité.

Les 3 influences : The Smashing Pumpkins, Blondshell, Soccer Mommy

https://vivienneonthemoon.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@vivienneonthemoon

LOST SOLAR DUST (20h30)

(Psychedelic pop – Paris, FR)

Les parisiens de Lost Solar Dust rayonnent une pop au psychédélisme héliotropique, éclipsée d’atmosphères surréalistes. Après un premier EP sorti en juin 2025, ils continuent de propager leur musique enrichie de références 60’s underground et nimbée d’échos de sons hypnotiques et oniriques.

Les 3 influences : The West Coast Pop Art Experimental Band, The Kinks, The Who

https://lostsolardust.bandcamp.com/album/silver-spirit

———————————

Vendredi 25 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Ocean Alley, Last Dinosaurs & The Jezabels

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/cFSDx6uVX https://fb.me/e/cFSDx6uVX



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

