Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026 Turenne
Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026 Turenne samedi 29 août 2026.
Turenne
Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026
Chapelle des Capucins Turenne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29 19:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Dalia Lazar est une pianiste virtuose à la renommée internationale. Elle fonde sa pratique artistique sur la philosophie selon laquelle l’interprète est le prolongement direct de son instrument une conviction qui lui a été transmise par sa première professeure.
Depuis ses débuts, elle s’est produite à de nombreuses reprises en tant que soliste à travers l’Europe, les États-Unis, Israël et l’Amérique latine. n dehors de la scène, elle est la fondatrice et la directrice artistique du cycle Visioni Musicali à Panicale, en Italie, et de Visions Musicales à Turenne où elle conçoit des programmes immersifs qui invitent le public à partager un univers de découvertes musicales et d’émotions profondes.
Au programme un voyage au piano solo avec Schumann et Schubert.
De 18h30 à 19h30 à la chapelle des Capucins.
Tarif 5€ (billet standard) et 20€ (billet soutien). .
Chapelle des Capucins Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 93 43
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English : Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026
L’événement Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026 Turenne a été mis à jour le 2026-06-18 par Brive Tourisme
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