Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

DAMAS CAGE EN CONCERT

D8E10 Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert de Damas Cage à l’écurie des 4 Vents à Lunas- les-châteaux

Participation au chapeau pour l’artiste

Restauration rapide sur place

Sculpture avec Laurent Ortuno

Marion 06 31 12 57 77

Concert de Damas Cage à l’écurie des 4 Vents à Lunas- les-châteaux

Participation au chapeau pour l’artiste

Restauration rapide sur place

Sculpture avec Laurent Ortuno

Marion 06 31 12 57 77 .

D8E10 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 31 12 57 77

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English :

Damas Cage Concert at the Écurie des 4 Vents in Lunas-les-Châteaux

Donations for the artist will be collected in a hat

Fast food available on site

Sculpture workshop with Laurent Ortuno

Marion 06 31 12 57 77

L’événement DAMAS CAGE EN CONCERT Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB