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DAMAS CAGE EN CONCERT Lunas-les-Châteaux

samedi 15 août 2026 · Lunas

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
D8E10
Ville
34650 Lunas
Département
Hérault
Tarif

Lunas-les-Châteaux

DAMAS CAGE EN CONCERT

D8E10 Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert de Damas Cage à l’écurie des 4 Vents à Lunas- les-châteaux
Participation au chapeau pour l’artiste
Restauration rapide sur place
Sculpture avec Laurent Ortuno
Marion 06 31 12 57 77
Concert de Damas Cage à l’écurie des 4 Vents à Lunas- les-châteaux
Participation au chapeau pour l’artiste
Restauration rapide sur place
Sculpture avec Laurent Ortuno
Marion 06 31 12 57 77   .

D8E10 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 31 12 57 77 

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English :

Damas Cage Concert at the Écurie des 4 Vents in Lunas-les-Châteaux
Donations for the artist will be collected in a hat
Fast food available on site
Sculpture workshop with Laurent Ortuno
Marion 06 31 12 57 77

L’événement DAMAS CAGE EN CONCERT Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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