DAMAS CAGE EN CONCERT Lunas-les-Châteaux
samedi 15 août 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
DAMAS CAGE EN CONCERT
D8E10 Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert de Damas Cage à l’écurie des 4 Vents à Lunas- les-châteaux
Participation au chapeau pour l’artiste
Restauration rapide sur place
Sculpture avec Laurent Ortuno
Marion 06 31 12 57 77
Concert de Damas Cage à l’écurie des 4 Vents à Lunas- les-châteaux
Participation au chapeau pour l’artiste
Restauration rapide sur place
Sculpture avec Laurent Ortuno
Marion 06 31 12 57 77 .
D8E10 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 31 12 57 77
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English :
Damas Cage Concert at the Écurie des 4 Vents in Lunas-les-Châteaux
Donations for the artist will be collected in a hat
Fast food available on site
Sculpture workshop with Laurent Ortuno
Marion 06 31 12 57 77
L’événement DAMAS CAGE EN CONCERT Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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