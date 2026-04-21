Dancing Birds Trio JASS CLUB PARIS Paris
Dancing Birds Trio JASS CLUB PARIS Paris jeudi 4 juin 2026.
Ces trois maîtres dans l’art de l’improvisation présentent une musique organique et vibratoire, où le chant est au coeur de la création. Comme aimait à le chanter Léo Ferré, ‘l’amour ça se prend et puis ça se jette’, ici, c’est la musique qui se prend et qui surtout ne se jette pas !
Julien Soro / saxophone
Gabriel Midon / contrebasse
Ariel Tessier / batterie
Dancing Bird(s), ce sont trois oiseaux un peu fous qui se baladent en liberté dans l’espace du son, là où le souffle passe d’une brise légère à une tempête en un instant.
Le mercredi 03 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-04T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T21:30:00+02:00_2026-06-03T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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