Dancing Birds Trio JASS CLUB PARIS Paris

Ces trois maîtres dans l’art de l’improvisation présentent une musique organique et vibratoire, où le chant est au coeur de la création. Comme aimait à le chanter Léo Ferré, ‘l’amour ça se prend et puis ça se jette’, ici, c’est la musique qui se prend et qui surtout ne se jette pas !

Julien Soro / saxophone

Gabriel Midon / contrebasse

Ariel Tessier / batterie

Dancing Bird(s), ce sont trois oiseaux un peu fous qui se baladent en liberté dans l’espace du son, là où le souffle passe d’une brise légère à une tempête en un instant.

Le mercredi 03 juin 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T21:30:00+02:00_2026-06-03T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

