Dancing Birds Trio / Release Party!, JASS CLUB, Paris

Dancing Birds Trio / Release Party! Mercredi 3 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T19:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T21:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Dancing Bird(s), ce sont trois oiseaux un peu fous qui se baladent en liberté dans l’espace du son, là où le souffle passe d’une brise légère à une tempête en un instant. Ces trois maîtres dans l’art de l’improvisation présentent une musique organique et vibratoire, où le chant est au coeur de la création. Comme aimait à le chanter Léo Ferré, *’l’amour ça se prend et puis ça se jette’*, ici, c’est la musique qui se prend et qui surtout ne se jette pas ! **Julien Soro** / saxophone **Gabriel Midon** / contrebasse **Ariel Tessier** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/478-Dancing-Birds-Trio-Release-Party?session=478 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/479-Dancing-Birds-Trio-Release-Party?session=479 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Dancing Bird(s), ce sont trois oiseaux un peu fous qui se baladent en liberté dans l’espace du son, là où le souffle passe d’une brise légère à une tempête en un instant.Ces trois maî … Jazz