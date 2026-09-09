DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini, Croisière, Arles

Informations pratiques

DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini Vendredi 25 septembre, 21h30 Croisière Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T21:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-25T21:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

21h30-00h — Dj set par Enzo Mancini ☀️

Enzo Mancini, 19 ans, DJ originaire du Cailar, fait vibrer les platines depuis 2021. Entre Indie Dance, Tech House et vibes électroniques, il construit peu à peu son propre univers, inspiré par Hugel et Mosimann. Une jeune énergie du Sud à découvrir sur le dancefloor.

Entrée libre

Buvette non stop

Guinguette 12h/14h30 et 19h/21h30

Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ Lieu de spectacles et de tenue d’évènements

Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre

Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin

Dj set par Enzo Mancini 21h30-00h dancing party danse fete soiree guinguette buvette dj musique

@enzomancini @croisiere