DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini, Croisière, Arles
vendredi 25 septembre 2026 · Croisière · Arles
Informations pratiques
DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini Vendredi 25 septembre, 21h30 Croisière Bouches-du-Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T21:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-25T21:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
21h30-00h — Dj set par Enzo Mancini ☀️
Enzo Mancini, 19 ans, DJ originaire du Cailar, fait vibrer les platines depuis 2021. Entre Indie Dance, Tech House et vibes électroniques, il construit peu à peu son propre univers, inspiré par Hugel et Mosimann. Une jeune énergie du Sud à découvrir sur le dancefloor.
Entrée libre
Buvette non stop
Guinguette 12h/14h30 et 19h/21h30
Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ Lieu de spectacles et de tenue d’évènements
Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre
Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin
Dj set par Enzo Mancini 21h30-00h dancing party danse fete soiree guinguette buvette dj musique
@enzomancini @croisiere
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