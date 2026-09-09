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DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini, Croisière, Arles

vendredi 25 septembre 2026 · Croisière · Arles

DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini, Croisière, Arles

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Croisière
Adresse
65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Entrée libre

DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini Vendredi 25 septembre, 21h30 Croisière Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T21:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-25T21:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
21h30-00h — Dj set par Enzo Mancini ☀️
Enzo Mancini, 19 ans, DJ originaire du Cailar, fait vibrer les platines depuis 2021. Entre Indie Dance, Tech House et vibes électroniques, il construit peu à peu son propre univers, inspiré par Hugel et Mosimann. Une jeune énergie du Sud à découvrir sur le dancefloor.

Entrée libre
Buvette non stop
Guinguette 12h/14h30 et 19h/21h30

Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ Lieu de spectacles et de tenue d’évènements
Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre
Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin
Dj set par Enzo Mancini 21h30-00h dancing party danse fete soiree guinguette buvette dj musique

@enzomancini @croisiere

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