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AGENDA · Perpignan

DANCING Perpignan

samedi 21 novembre 2026 · Perpignan

DANCING Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
28 28 28 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

DANCING

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28 – 28 – 28

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Une expérience immersive où danse, musique et lumière réunissent les corps dans une célébration collective du mouvement.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

An immersive experience where dance, music, and light bring bodies together in a collective celebration of movement.

L’événement DANCING Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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