Informations pratiques

Perpignan

DANCING

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28 – 28 – 28

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Une expérience immersive où danse, musique et lumière réunissent les corps dans une célébration collective du mouvement.

.

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive experience where dance, music, and light bring bodies together in a collective celebration of movement.

L’événement DANCING Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME