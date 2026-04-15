Daniel dans la nuit Cie La Rotule Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon mardi 23 février 2027.

Ancenis-Saint-Géréon

Daniel dans la nuit Cie La Rotule

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-23 09:30:00

fin : 2027-02-23

Date(s) :

2027-02-23

Venez explorer une drôle de ville sous-marine en famille.

Assistez à un spectacle immersif et interactif qui explore les angoisses nocturnes d’un enfant à travers l’humour.

Dans Daniel dans la nuit, la Companie La Rotule aborde avec douceur la découverte et l’adaptation du monde avec le personnage de Daniel, un jeune calamar impatient qui n’a plus envie de dormir. Une odyssée nocturne à travers les coraux et la recherche de soi.

Durée 30 min

De 2 à 7 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Come explore a magical underwater city with your family.

L’événement Daniel dans la nuit Cie La Rotule Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis