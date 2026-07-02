Daniel MORIN null null Chalon-sur-Saône
jeudi 8 avril 2027 · null null · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Daniel MORIN
null null Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:00:00
fin : 2027-04-08
Date(s) :
2027-04-08
Daniel Morin en spectacle en Bourgogne Franche-Comté à Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône et Dole en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Que ce soit dans le 5-7 ou dans le 11h/midi 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis deux décennies.
Mâle hétéro totalement construit … A l’aube de ses 60 ans, Daniel Morin fait un point sur sa vie. Comment s’adapter à cette nouvelle société ? Entre écologie, méthodes de relaxations, déconstruction.
En 2026, c’est pour fêter ses 20 ans de fidélité à la radio que Daniel Morin fait une arrivée fracassante sur scène dans ce premier seul-en-scène certifié Morin . .
null null Marcel Sembat Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Daniel MORIN
L’événement Daniel MORIN Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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