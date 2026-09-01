Dans la forêt Place de la Mairie de Beaudéan Beaudéan
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Mairie de Beaudéan · Beaudéan
Informations pratiques
Beaudéan
Dans la forêt
Place de la Mairie de Beaudéan BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 19:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Une nouvelle escapade à Beaudéan, avec 3 propositions artistiques
PODIUM regard sur les corps sportifs et performatifs par la Cie Juste ici
UN MONDE REEL chorégraphies de Rémy Héritier et Bryan Campbell
FICTIVE projections surnaturelles par Emilie Labédan
Gouter et verre de l’amitié offert
Prévoyez vêtements chauds, bonnes chaussures, gourde
Des sièges seront distribués au départ .
Place de la Mairie de Beaudéan BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55
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English :
A new getaway in %E0 Beaud%E9an, featuring three artistic presentations:
PODIUM: a look at athletic and performative bodies by Cie Juste ici
UN MONDE REEL: choreographies by R%E9my H%E9ritier and Bryan Campbell
FICTIVE: supernatural projections by Emilie Labédan
L’événement Dans la forêt Beaudéan a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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