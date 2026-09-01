Dans la forêt Place de la Mairie de Beaudéan Beaudéan

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Mairie de Beaudéan · Beaudéan

Informations pratiques

Beaudéan

Dans la forêt

Place de la Mairie de Beaudéan BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 19:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Une nouvelle escapade à Beaudéan, avec 3 propositions artistiques

PODIUM regard sur les corps sportifs et performatifs par la Cie Juste ici

UN MONDE REEL chorégraphies de Rémy Héritier et Bryan Campbell

FICTIVE projections surnaturelles par Emilie Labédan

Gouter et verre de l’amitié offert

Prévoyez vêtements chauds, bonnes chaussures, gourde

Des sièges seront distribués au départ .

Place de la Mairie de Beaudéan BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

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English :

A new getaway in %E0 Beaud%E9an, featuring three artistic presentations:

PODIUM: a look at athletic and performative bodies by Cie Juste ici

UN MONDE REEL: choreographies by R%E9my H%E9ritier and Bryan Campbell

FICTIVE: supernatural projections by Emilie Labédan

L’événement Dans la forêt Beaudéan a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65