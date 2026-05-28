Dans la mémoire des cités ouvrières, Place des Carmes Dechaux, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Dans la mémoire des cités ouvrières Dimanche 20 septembre, 14h00 Place des Carmes Dechaux Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’héritage industriel a profondément forgé la forme de la métropole. Cette balade en autocar convie à la découverte des anciennes cités ouvrières et de leurs formes architecturales.

Place des Carmes Dechaux Place des Carmes Dechaux 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.clermontauvergnevolcans.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}]

L’héritage industriel a profondément forgé la forme de la métropole. Cette balade en autocar convie à la découverte des anciennes cités ouvrières et de leurs formes architecturales.

Clermont Auvergne Volcans