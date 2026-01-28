Dans la peau du Lynx boréal, Maison de Pays, Nozeroy

Dans la peau du Lynx boréal Samedi 13 juin, 10h00 Maison de Pays Jura

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Discret, symbole du sauvage et hymne à la beauté, le Lynx émerveille, passionne et intrigue malgré les rares opportunités de rencontres. Mettez-vous dans la peau de l’animal pour découvrir son domaine vital et les pièges qu’il rencontre sur son parcours.

Avec Antoine Rezer, passionné du Lynx et président du Groupe Tétras Jura.

Informations pratiques :

Longueur et dénivelé minime : courte déambulation en forêt

réservation obligatoire 48h avant l’animation ( ici ou au 0743446919 ),

gratuit, 20 personnes maximum, à partir de 7ans

durée 1h-1h30, départ à 10h

rendez-vous à la maison de Pays de Nozeroy, le déplacement vers le lieu d’animation en forêt se fera ensemble. ATTENTION, le lieu d’animation se trouve à quelques kilomètres du lieu de rendez-vous, le déplacement nécessitera l’utilisation de vos voitures personnelles.

Cette sortie accompagne une exposition itinérante intitulée « Les forêts d’altitude, des forêts de liens ». Pour plus d’informations sur le projet, rendez-vous ici. Pour toute demande, vous pouvez contacter le Groupe Tétras Jura au 03 84 41 13 20.

Maison de Pays 2 bis Pl. des Annonciades, 39250 Nozeroy Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://groupe-tetras-jura.org/expo-itinerante/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0743446919 »}] [{« link »: « https://groupe-tetras-jura.org/expo-itinerante/ »}]

Mettez-vous dans la peau de cet animal fascinant pour découvrir son domaine vital et les pièges qu’il rencontre sur son parcours. lynx sortie nature

Antoine Rezer