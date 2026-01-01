Dons du sang à Nozeroy Collège Nozeroy

Dons du sang à Nozeroy

Collège 3 Rue Gilbert Cousin Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 15:30:00

fin : 2026-04-08 19:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-04-08 2026-07-15 2026-09-30 2026-12-02

.

Collège 3 Rue Gilbert Cousin Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dons du sang à Nozeroy

L’événement Dons du sang à Nozeroy Nozeroy a été mis à jour le 2026-01-08 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA