Visites guidées historiques de Nozeroy Nozeroy
Visites guidées historiques de Nozeroy Nozeroy vendredi 10 juillet 2026.
Nozeroy
Visites guidées historiques de Nozeroy
Tour de l’Horloge Nozeroy Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-10
Tous les vendredis.
RV devant la tour de l’Horloge.
Durée environ 2h. Inutile de réserver.
Visite accessible pour les personnes en fauteuil roulant non motorisé. .
Tour de l’Horloge Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 90
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English : Visites guidées historiques de Nozeroy
L’événement Visites guidées historiques de Nozeroy Nozeroy a été mis à jour le 2026-05-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA