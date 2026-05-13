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Visites guidées historiques de Nozeroy Nozeroy

Visites guidées historiques de Nozeroy Nozeroy vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Tour de l'Horloge

Ville : 39250 Nozeroy

Département : Jura

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Nozeroy

Visites guidées historiques de Nozeroy

Tour de l’Horloge Nozeroy Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-10

Tous les vendredis.
RV devant la tour de l’Horloge.
Durée environ 2h. Inutile de réserver.
Visite accessible pour les personnes en fauteuil roulant non motorisé.   .

Tour de l’Horloge Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 90 

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English : Visites guidées historiques de Nozeroy

L’événement Visites guidées historiques de Nozeroy Nozeroy a été mis à jour le 2026-05-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA