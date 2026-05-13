Nozeroy

Visites guidées historiques de Nozeroy

Tour de l’Horloge Nozeroy Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10

Tous les vendredis.

RV devant la tour de l’Horloge.

Durée environ 2h. Inutile de réserver.

Visite accessible pour les personnes en fauteuil roulant non motorisé. .

Tour de l’Horloge Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 90

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English : Visites guidées historiques de Nozeroy

L’événement Visites guidées historiques de Nozeroy Nozeroy a été mis à jour le 2026-05-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA