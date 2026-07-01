Dans la peau d’un égyptien Voyage en Égypte Centre culturel de l’Echiquier Pouzauges
jeudi 23 juillet 2026 · Centre culturel de l'Echiquier · Pouzauges
Informations pratiques
Pouzauges
Dans la peau d’un égyptien Voyage en Égypte
Centre culturel de l’Echiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-08-20 17:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Venez découvrir l’exposition temporaire sur l’Égypte à la Micro-Folie du Pays de Pouzauges
Explorez librement les pyramides, les temples et la vie quotidienne des égyptiens grâce au jeu vidéo Discovery Tour.
A partir de 12 ans Sur réservation .
Centre culturel de l’Echiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 29 79 59 40 micro-folie@paysdepouzauges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come check out the temporary exhibition on Egypt at the Micro-Folie in the Pays de Pouzauges
L’événement Dans la peau d’un égyptien Voyage en Égypte Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Pouzauges (Vendée)
- Visite Authentique Petite Cité de Caractère Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges 21 juillet 2026
- Les ateliers de la Mûroise La Mûroise Pouzauges 22 juillet 2026
- Les ateliers de la Mûroise La Mûroise Pouzauges 24 juillet 2026
- Les ateliers de la Mûroise La Mûroise Pouzauges 25 juillet 2026
- Apéro conté le mec de Thérèse Pouzauges 25 juillet 2026