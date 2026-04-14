Pouzauges

Apéro conté le mec de Thérèse

Le Puy Trumeau Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Clown Théâtre

Thérèse est un peu tendue à cause d’un célibat prolongé… Alors elle apprend à se détendre et aussi à draguer. De base, elle n’a pas forcément tous les atouts de son côté mais la magie divine va opérer et vous pourrez aussi l’aider !

Un spectacle haut en couleurs, surprises et vocalises.

Thérèse arrive seule, mais repartira accompagnée, c’est promis-juré !

Vous ne voyez pas le rapport entre Dieu, Dalida et rocky Balboa Courrez voir Thérèse !!!

tout public 1h

Apportez votre siège et votre gobelet. Moment convivial offert par la ville après le spectacle. .

Le Puy Trumeau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 mairie@pouzauges.fr

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Clown Theater

L’événement Apéro conté le mec de Thérèse Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges