Hip Hop JUST BEGUN L’échiquier Pouzauges samedi 30 mai 2026.

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Le spectacle JUST BEGUN réaffirme les messages positifs du HIP HOP.

Dans ce show énergique, quatre musiciens et trois danseurs vont réaliser leur unité à travers leur désir commun de monter sur scène.

Depuis leur enfance, ils ont tous suivi les signes qui les menaient à devenir artistes.

Ils n’ont pas renoncé à jouer et à rêver.

Vous les verrez lutter contre le doute, mais, les têtes pleines de rimes, de mélodies, de flows et les corps électriques, ils se sont reconnus et vont fonder devant vous une amitié fidèle.

Langage commun de leur rencontre, ils portent allégeance au meilleur du rap français et américain.

Dans le décor de l’éternel local de répétition, la famille JUST BEGUN explore, se transforme et créée aussi ses propres compositions, aux textes percutants et sensibles.

Enveloppés par ce son, les trois danseurs partagent la puissance de cet art de rue avec style et sourire. Votre présence insufflera l’énergie qui fera jaillir l’étincelle et donnera vie à un moment unique. Là où tout commence. Let the show begin! .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

English :

The JUST BEGUN show reaffirms the positive messages of HIP HOP.

German :

Die Show JUST BEGUN bekräftigt die positiven Botschaften des HIP HOP.

Italiano :

Lo spettacolo JUST BEGUN riafferma i messaggi positivi dell’HIP HOP.

Espanol :

El espectáculo JUST BEGUN reafirma los mensajes positivos del HIP HOP.

