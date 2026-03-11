Visite Flash Au cœur du Château

Château Pouzauges Vendée

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite du Château de Pouzauges et découverte de son histoire au cours d’une visite flash de 45 min (extérieur et intérieur).

Passez de l’extérieur aux intérieurs de ce donjon massif, en grimpant jusqu’au dernier étage.

Le Château de Pouzauges, situé sur les hauteurs de la ville, vous offrira un panorama époustouflant sur le bocage et ses environs. Venez découvrir, au fil des siècles, l’une des nombreuses demeures, des Vicomtes de Thouars, puissante famille seigneuriale de l’histoire du Bas-Poitou. Nous vous inviterons à l’intérieur du Donjon, afin de percer les mystères de la vie à l’époque médiévale.

Vue imprenable garantie !

Durée 45 min. Visite intérieure et extérieure du château (escaliers étroits et abrupts).

Réservation conseillée, nombre de places limité. .

Château Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46 accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

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English :

Visit the Château de Pouzauges and discover its history during a 45-minute flash tour (exterior and interior).

L’événement Visite Flash Au cœur du Château Pouzauges a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges